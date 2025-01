Per Hamilton e Leclerc prove di Ferrari a Barcellona. Tre giorni di test sul circuito catalano

Dalla pioggia di Fiorano al sole di Barcellona. Lewis Hamilton e Charles Leclerc tornano al volante della Ferrari per una tre giorni sul circuito del GP di Spagna. La monoposto é la SF-23, come vogliono i test 'previous car' (progetto di 2 anni precedente la stagione in arrivo). Con le giornate catalane, sommate a quella sulla pista di Fiorano del 22 gennaio, si esauriranno i mille km complessivi tra i due piloti titolari, previsti dal regolamento 2025. La scelta del Montmelò non é casuale. Lì infatti, il 4 e 5 febbraio, Pirelli testerà gli pneumatici 2026 con la monoposto 2024 adattata, coinvolgendo anche la McLaren. Hamilton potrà così conoscere l'evoluzione tra le due vetture ed essere pronto per la SF-25, nota come «Progetto 677», che conterrà un gran numero di novità tecniche, a cominciare dal diverso schema della sospensione anteriore, ed il cui debutto é in programma a Fiorano il 19 febbraio. Il primo a scendere in pista é stato Leclerc, come mostra un breve video diffuso dai social di Maranello.

Ma soprattutto per il sette volte campione del mondo sono giornate importanti, nelle quali pilota e squadra hanno l'occasione di entrare in confidenza, imparare i reciproci metodi di lavoro, adattarsi alle esigenze l'uno dell'altra. Hamilton dovrà verificare l'efficacia delle modifiche da lui richieste alla pedaliera e proseguire ad esplorare le caratteristiche di erogazione della power unit Ferrari rispetto a quella Mercedes. Tutto per arrivare con la massima sintonia al debutto di metà marzo a Melbourne. I due ferraristi hanno sfoggiato le nuove tute, quasi completamente rosse e con i cognomi sulla schiena, ed i caschi che li accompagneranno quest'anno. Dopo quello tutto giallo di Hamilton, Leclerc ha mostrato sui social il suo: più bianco rispetto al passato e nuovo logo 'CL 16' in evidenza.