Ferrari, Hamilton pensa positivo: «L'inizio con la SF-26 è stato davvero produttivo»

Dopo i primi giri sulla SF-26 a Barcellona Lewis Hamilton ha offerto alcune impressioni sulla nuova Ferrari. Il pilota inglese ha confermato l'ottimismo del compagno di squadra Charles Leclerc. Dopo un'uscita dimostrativa a Fiorano, la scorsa settimana, ieri la Ferrari ha fatto percorrere alla vettura i primi chilometri pre-stagionali sulla pista del Montmelò. Hamilton, in particolare, ha girato sempre sul bagnato. «E' stata una giornata molto impegnativa, perché ha iniziato a piovere alle 10.30 - ha spiegato al sito della F1 - Capire come far funzionare le gomme è stato davvero produttivo. Credo che tra tutti e due abbiamo fatto circa 120 giri.

Considerando che erano sul bagnato e che c'era la bandiera rossa (per l'uscita di pista di Hadjar, ndr), penso che sia un risultato piuttosto solido, quindi sono davvero orgoglioso di tutti in fabbrica per aver portato la macchina a questo punto». «Abbiamo ricevuto molte informazioni sulla vettura. Dobbiamo assolutamente continuare così, c'è molto, molto da fare, ma è stato un buon primo giorno - ha detto il sette volte campione del mondo - Voglio dire, potrebbe andare molto peggio. Arrivare a fine giornata senza troppi problemi importanti... Si tratta solo di piccoli miglioramenti che stiamo cercando di apportare». Ora Hamilton spera «di provare la macchina sull'asciutto, penso che sia utile per capire il bilanciamento». E poi «capire come utilizzare al meglio la batteria durante il giro, come ricaricarla e tutto il resto».