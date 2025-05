Ferrari, Hamilton smentisce voci su contrasti con Adami: «Lavorare con lui è fantastico»

Lewis Hamilton ha smentito le voci secondo cui ci sarebbero dei contrasti con Riccardo Adami, affermando che l'ingegnere di pista della Ferrari è «fantastico con cui lavorare». Hamilton e Adami sono stati coinvolti in una serie di discussioni radiofoniche durante il Gran Premio di Monaco di domenica scorsa. Il sette volte campione del mondo ha concluso quinto a Montecarlo, a 51 secondi dal vincitore Lando Norris e a 48 secondi dal compagno di squadra della Ferrari Charles Leclerc, secondo. Dopo aver tagliato il traguardo, Hamilton ha chiesto ad Adami: «Sei arrabbiato con me o qualcosa del genere?". Hamilton non sembra aver ricevuto risposta dall'italiano.

Rispondendo al messaggio post-gara prima del Gran Premio di Spagna di questo fine settimana, Hamilton ha risposto: "È successo solo che in alcune zone della gara abbiamo avuto problemi con la radio e non ho ricevuto le informazioni che volevo. Abbiamo parlato dopo. Ci sono molte speculazioni e la maggior parte sono sciocchezze. Abbiamo un ottimo rapporto. È fantastico lavorare con lui. È una persona fantastica. Lavora sodo, lo facciamo entrambi». Hamilton ha vinto sei dei suoi sette titoli mondiali, eguagliando un record, con Peter «Bono» Bonnington al suo fianco con la Mercedes. Tuttavia, Bonnington non si è lasciato convincere ad unirsi ad Hamilton in Ferrari.

Nella loro prima gara insieme, Hamilton ha implorato Adami di «lasciarlo fare» sotto la pioggia in Australia, e poi ha accusato la sua squadra di essersi presa una «pausa tè" mentre riflettevano se spostare Leclerc da lì al Gran Premio di Miami il mese scorso. Adami ha lavorato con Sebastian Vettel, prima alla Toro Rosso, prima di seguire il quattro volte campione del mondo in Ferrari. Adami era l'ingegnere di pista di Carlos Sainz prima che Hamilton sostituisse lo spagnolo in Ferrari. Hamilton ha continuato: «Non sempre riusciamo a fare le cose per bene ogni fine settimana. Abbiamo dei disaccordi? Sì, come capita a tutti nelle relazioni. Ma li superiamo. Siamo entrambi sulla stessa barca. Vogliamo entrambi vincere un campionato del mondo insieme e stiamo lavorando entrambi per far crescere la squadra. Quindi è solo rumore e non ci prestiamo attenzione. Non fa differenza per il lavoro che stiamo cercando di fare. Il nostro rapporto è ottimo. E non ci sono problemi. Impariamo sempre di più l'uno con l'altro e adattiamo il modo in cui vogliamo lavorare. Ha già lavorato con molti piloti diversi in passato. Ma non abbiamo alcun problema».

Hamilton affronta il nono round della sua carriera in Ferrari con 98 punti di ritardo dal leader del campionato Oscar Piastri. Hamilton ha vinto una gara sprint al secondo round in Cina, ma non è riuscito a salire sul podio da quando ha completato il suo passaggio clamoroso dalla Mercedes alla Ferrari.