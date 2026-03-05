Ferrari, Hamilton vuole il riscatto: «Da 20 anni in F1 ma mi sento più giovane che mai ed ho sempre la stessa fame di vittorie»

«E' bello rivedere tutti. È fantastico essere qui. Sono qui da 20 anni... ". Lewis Hamilton e' pronto al nuovo Mondiale di Formula 1, al via da domenica a Melbourne. E lo fa con fiducia nella nuova Ferrari. «Direi che non è solo una questione di fiducia - precisa il pilota inglese della Rossa. alla ventesima stagione nel Circus -. Abbiamo percorso un ottimo chilometraggio nei test invernali. Il team ha svolto un lavoro incredibile in fabbrica, ma anche nei test, e abbiamo imparato molto dall'anno scorso. Ci stiamo lasciando alle spalle gli aspetti negativi e andando avanti con quelli positivi».

C'e' anche una ritrovata autostima. «Riscoprire me stesso è stato un fattore importante - ha ammesso parlando di come ha superato il fallimento sportivo della passata stagione -. Come ho detto in uno dei miei post, per un attimo ho perso di vista chi ero, e quella persona se n'è andata, quindi non la rivedrete più. Ci saranno sempre persone che dubitaranno di te, persone che cercheranno di bloccarti, ma non puoi mai smettere di lottare. Sono grato anche a chi ha dubitato e a chi ha cercato di buttarmi giù. Sono ancora qui, 20 anni dopo, ancora in piedi, ancora affamato, ancora concentrato sul sogno. Senza freni».

Con rinnovate ambizioni in rosso. «L'obiettivo è vincere. È per questo che stiamo lavorando. Ogni squadra lo fa, ma il nostro obiettivo è questo: sfruttare al massimo ogni opportunità, sperando di lottare nel gruppo di testa. Non lo sappiamo con certezza. La Mercedes è sembrata particolarmente veloce, e non sono sicuro che la Red Bull si sia completamente mostrata, quindi è davvero emozionante. Ma, in ogni caso, sento di avere un grande gruppo di persone alle spalle»