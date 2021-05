Ferrari, il cambio è ok: salva la pole di Leclerc, il predestinato fra poco scatterà in testa a Montecarlo

Il monegasco può tirare un sospiro di sollievo, il suo Cavallino non è affatto “ferito”. I tecnici del Cavallino hanno fatto degli approfonditi controlli, Charles Leclerc potrà tranquillamente partire dalla pole position oggi pomeriggio per il Gran Premio di Monaco. La trasmissione della Rossa non sembra aver riportato danni nell’impatto di ieri contro le barriere all’uscita delle piscine, quindi non sarà necessario sostituire il cambio che avrebbe fatto scattare la temuta penalizzazione di cinque posizioni sullo schieramento di partenza. Una notizia fondamentale per l’esito della gara in quanto è risaputa l’estrema difficoltà dei sorpassi nel Principato e che parte in testa ha molte chance di vittoria.