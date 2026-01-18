Ferrari, il primo rombo della stagione per la SF-26. Dopo il fire-up della nuova monoposto intenso lavoro per Leclerc e Hamilton

L'emozione della prima accensione del motore della nuova SF26 a Maranello è giunta e con se ha scatenato un mix di entusiasmo e incertezza legato alla gigantesca incognita legata al prossimo campionato di Formula 1. Tutto ciò a poche ore dall’appuntamento del 23 gennaio, quando la nuova monoposto vedrà la luce e sarà presentata al pubblico. Dunque la Ferrari ha fatto conoscere – attraverso un video pubblicato sui suoi canali social ma disponibile anche sul nostro sito

– che il rito dell’accensione del motore della monoposto è finalmente avvenuto. La scuderia di Maranello fa così sentire, ai propri tifosi, il suono che diventerà protagonista in una stagione ormi alle porte che definire rivoluzionaria è poco nella quale proprio i motori saranno uno dei grandi motivi di cambiamento, ma anche di incognita, sulle nuove gerarchie che sorgeranno in griglia a partire dal debutto di Melbourne il prossimo 8 marzo.

Ma tra questo fire-up e il primo GP della stagione per Charles Leclerc e Lewis Hamilton, presenti nel video pubblicato dalla rossa e in prima fila a Maranello con il team principal Fred Vasseur, saranno giorni di grande lavoro: saranno impegnati in appuntamenti decisivi per preparare correttamente l’inizio del campionato: dopo la presentazione del 23 gennaio la nuova Ferrari scenderà in pista a Fiorano per il tradizionale shakedown, seguito dai primi test a porte chiuse di Barcellona che si svolgeranno dal 26 al 30 gennaio. Poi a febbraio sarà il turno del Bahrain in cui si disputeranno due intense e fondamentali sessioni di test che evidenzieranno i primi riscontri, più realistici, delle forze in pista in attesa nel prologo della stagione.