Sarà il tracciato spagnolo del Circuit de Barcelona-Catalunya a ospitare, per la prima volta nella sua storia, l'atto conclusivo della stagione sportive di Corse Clienti. Dal 18 al 22 novembre, i riflettori del motorsport internazionale si accenderanno sulla 34ª edizione delle Finali Mondiali Ferrari, una cinque giorni che promette adrenalina pura tra duelli all'ultima staccata per i titoli iridati e lo spettacolo delle vetture più esclusive mai uscite dai cancelli di Maranello.

La sfida europea: occhi puntati sulla Coppa Shell. Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe sbarca in Catalogna con tre corone già saldamente assegnate e una ancora tutta da conquistare. A guidare la pattuglia dei neo-campioni continentali pronti a dare l'assalto al titolo mondiale ci sarà l'idolo di casa, lo spagnolo Sergio Paulet (Ineco - Reparto Corse RAM), dominatore del Trofeo Pirelli, affiancato da Michael Verhagen (Ferrari Warszawa), trionfatore nel Trofeo Pirelli Am, e da Jean Ryu (Kessel Racing), vincitore della Coppa Shell Am.

Tutta la tensione agonistica della serie europea si concentrerà quindi sull'assegnazione della Coppa Shell. A contendersi il trofeo saranno il tedesco Sven Schomer (Penske Sportwagen Hamburg), già campione 2025 della Coppa Shell Am, e l'esperto Fons Scheltema (Kessel Racing). I due rivali si presentano al Montmeló separati da appena sei lunghezze in classifica generale: un margine minino, considerando che l'appuntamento catalano mette in palio ben 34 punti.

Serie Nordamericana: verdetti ancora aperti. Scenario ben diverso sul fronte del Ferrari Challenge North America, che approda in Spagna con la maggior parte dei giochi ancora aperti. L'unico ad avere già matematicamente in tasca il titolo di serie è Johnny Kaminskey (Ferrari of Long Island), laureatosi campione nel Trofeo Pirelli.

Grande incertezza regna invece nel Trofeo Pirelli Am, dove ben cinque piloti si presenteranno al via con concrete ambizioni di vittoria; a partire con i favori del pronostico è Mitchell Green (Ferrari of Westlake), attuale leader della graduatoria. Situazione decisamente più delineata nella Coppa Shell Am: grazie a un rassicurante margine di 54 punti sul diretto inseguitore Tim Duit (Ferrari Dallas), Melissa Kozyra (Ferrari of Naples) vede ormai il traguardo del titolo a un passo.

Spettacolo ed esibizioni: dal programma XX al Ferrari Show. Come da tradizione, le Finali Mondiali non saranno solo una questione di cronometro e classifiche. A rubare la scena tra una sessione di gara e l'altra saranno i programmi esclusivi non competitivi della Casa di Maranello. Il pubblico potrà ammirare da vicino il fascino senza tempo delle monoposto di Formula 1 affidate ai gentlemen driver di F1 Clienti, oltre al rombo inconfondibile delle vetture laboratorio dell'XX Programme: sul circuito catalano scenderanno infatti in pista oltre quaranta esemplari tra FXX, 599XX e FXX-K, incluse le rispettive versioni Evo.

Il gran finale andrà in scena domenica 22 novembre con l'attesissimo Ferrari Show, l'evento clou che chiuderà ufficialmente l'annata sportiva con parate, esibizioni e coreografiche evoluzioni in pista delle vetture che meglio incarnano l'anima racing del Cavallino Rampante.