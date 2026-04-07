Ferrari, la 499P insieme alle Frecce Tricolori. L'hypercar che ha trionfato nel Wec ed a Le Mans ha incontrato gli MB-339 Pan dell'AM

Lo scorso 26 febbraio 2026, presso la base aerea di Rivolto, in Friuli, la Ferrari 499P, l'hypercar che ha trionfato nel mondiale endurance, il Wec, nel 2025, e si è aggiudicata per tre anni consecutivi la 24 Ore di Le Mans, ha incontrato i velivoli MB-339 Pan dell'Aeronautica Militare utilizzati dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori.

Nell'occasione c'è stato il sorvolo della la 499P numero 51 con James Calado al volante e Miguel Molina impegnato nelle indicazioni da terra per coordinare i movimenti dell'auto rispetto ai velivoli. Gli altri piloti Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi, invece, sono saliti a bordo degli MB-339 Pan con i piloti dell'Aeronautica Militare. Questo incontro tra eccellenze italiane precede l'inizio della stagione 2026 del FIA WEC, con la prima tappa è fissata per ad Imola nel fine settimana del 19 aprile.

Un campionato in cui gli avversari delle stagioni precedenti hanno lavorato per insidiare la leadership della casa di Maranello e dove nuovi brand stanno arrivando per rendere le sfide in pista ancora più avvincenti. Dopo questa breve parentesi, che ha rappresentato un momento di pausa tra gli intensi programmi in vista del prossimo campionato, i piloti del cavallino rampante hanno continuato a lavorare per tornare da vincenti sin dalla gara di Imola, nell'autodromo intitolato ad Enzo e Dino Ferrari.