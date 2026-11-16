Ferrari, la 499P trionfa con due doppiette alla 4 Ore di Le Castellet nell'Asian Le Mans Series 2026-2027

Nella 4 Ore di Le Castellet, prima tappa dell'Asian Le Mans Series 2026-2027, le hypercar di Maranello 499P, che in questi anni hanno raccolto risultati importanti nel Wec, World Endurance Championship, sono state protagoniste, dimostrando la loro competitività. Sul circuito francese del Paul Ricard hanno siglato due doppiette sia in gara 1 che in gara 2, con condizioni meteo poco favorevoli.

Nello specifico, la 499P che ha tagliato per prima il traguardo è stata la numero 90 di AF Corse condotta da Luis Pérez Companc e dai piloti ufficiali Yifei Ye e Nicklas Nielsen, seguita sotto la bandiera a scacchi dalla 499P numero 47 gestita dal team Cetilar Racing affidata ai piloti Roberto Lacorte, Nicola Lacorte ed al driver ufficiale Ferrari Antonio Fuoco.

Prestazioni che erano state anticipate nelle qualifiche del venerdì, che ha visto impegnati i piloti con licenza Bronze come da regolamento, dalla pole in gara 1 di Roberto Lacorte e da quella in gara 2 siglata da Luis Pérez Companc. Tra le vetture di categoria GT3 spicca il secondo posto in gara 2 della Ferrari 296 GT3 Evo numero 50 di AF Corse guidata da Rafael Duran, Peter Dempsey e David Perel. Il secondo round dell'Asian Le Mans Series 2026-2027 è in programma in Spagna sul tracciato di Jerez, dove si disputeranno due gare nel weekend del 16 e 17 gennaio, prima di giungere all'ultimo appuntamento, quello di Portimão, in Portogallo, previsto per le giornate del 20 e 21 febbraio.