Ferrari, Leclerc: «Abbiamo fatto il massimo, speravo nel titolo con Sainz. Mancato di poco l'obiettivo»

«Sapevo che dovevo essere aggressivo nel primo giro per trovarmi in una buona posizione per il resto della gara. Ci siamo riusciti ma eravamo troppo indietro per fare di più. Abbiamo fatto il massimo, purtroppo non è bastato e questo fa male». Così Charles Leclerc dopo il terzo posto nel Gp di Abu Dhabi. «Purtroppo dopo una stagione così combattuta fino alla fine abbiano mancato di poco l'obiettivo - ha proseguito il monegasco della Ferrari -. A inizio anno le cose non andavano bene, poi sono migliorate e con Sainz abbiamo fatto davvero molto bene. Speravo di chiudere questi 4 anni insieme col titolo costruttori. Una delusione».