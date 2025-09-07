Ferrari, Leclerc amaro: «Fa male, ci manca la macchina. Speriamo arrivi presto il nostro momento»

«Fa male. Stiamo aspettando il nostro momento da tanti anni. Ci proveremo fino alla fine, per ora ci manca la macchina. Speriamo arrivi presto il nostro momento». È sconsolato Charles Leclerc dopo il quarto posto a Monza. «Nei primi giri è stata una gara da rally - aggiunge a Sky il pilota Ferrari -, sarei stato contento di ottenere di più in un weekend così speciale».