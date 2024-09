Ferrari, Leclerc ancora re di Monza: «Speciale come la prima volta». Una marea rossa in festa dopo il trionfo

PER MARCA

«E' una sensazione incredibile. La prima volta al primo anno in Ferrari è stato speciale, mi sono sempre detto che se ci fosse stata una seconda volta lo sarebbe stato meno ma non è così. Questa volta è stata emozionante come la prima». Sono le prime parole di Charles Leclerc dopo aver vinto il Gran Premio di Monza. Poi, rivolgendosi ai tifosi che gli hanno tributato un incredibile boato appena apparso sugli schermi: «Forza Ferrari».

Una marea rossa di tifosi Ferrari ha invaso la pista dopo la vittoria di Charles Leclerc, assiepandosi sotto il podio in attesa del monegasco. Striscioni e cori hanno atteso l'arrivo di Leclerc, visibilmente emozionato non appena salito sul gradino più alto, mentre i fan hanno intonato l'inno di Mameli, prima di essere inondati dallo champagne versato dallo stesso pilota della Ferrari. Dopo la cerimonia, Leclerc si è intrattenuto a lungo sul podio, elargendo grandi sorrisi e saluti ai presenti.