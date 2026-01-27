La Ferrari SF-26 di Leclerc durante i test di Barcellona

Ferrari, Leclerc fiducioso dopo il primo giorno di test con la SF-26: «Tutto è andato bene, spero che quest'anno sia la volta buona»

"È stato bello tornare in macchina. Queste auto sono veramente nuove, molto diverse rispetto a quelle che abbiamo guidato finora. Per adesso stiamo cercando di capire se tutto funziona correttamente, e sembra di sì". Così Charles Leclerc dopo la prima sessione nei test di Barcellona, in cui ha fatto più di 50 giri sulla Ferrari, prima di lasciare nel pomeriggio a Lewis Hamilton il volante della SF-26.

«Le condizioni questa mattina non sono state ottimali a causa della pioggia, ma noi stiamo svolgendo comunque il nostro programma - ha spiegato il pilota - e non siamo focalizzati sulla performance. Ci interessa esaminare i sistemi nuovi della vettura e verificare che tutto funzioni. È così, quindi è positivo. Poi procederemo lentamente con il nostro programma. Per ora, essendo la prima mattina, abbiamo svolto il primo controllo preliminare sulla macchina e tutto è andato bene». 

