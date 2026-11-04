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Ferrari, Leclerc è diventato papà: è nata la figlia Bianca. Salterà le prime libere del GP del Brasile
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Charles Leclerc è diventato papà. Il pilota Ferrari ha annunciato con la moglie Alexandra la nascita della piccola Bianca, postando una foto dei piedini della bambina con il nome e un cuoricino. Leclerc dopo il gp del Messico era rientrato a Montecarlo proprio per stare vicino alla moglie e assistere al parto. Subito sono arrivate le congratulazione del mondo della formula 1, dalla scuderia Ferrari alla Mercedes in tanti hanno dato il benvenuto alla nuova nata. Leclerc dovrebbe saltare le prime libere del GP del Brasile.
mercoledì 4 novembre 2026 - Ultimo aggiornamento: 16:21 | © RIPRODUZIONE RISERVATA