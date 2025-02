Ferrari, Leclerc: «Ho spinto come un animale, sono pronto e Hamilton ha portato entusiasmo»

«C'è tanta attesa sicuramente per la Ferrari ma dobbiamo un po' eliminarla dalla nostra testa e concentrarci su noi stessi. Abbiamo fatto un grande lavoro dalla pausa estiva in poi e dobbiamo continuare a fare quello. Sono contento dei progressi che abbiamo fatto, ma non so quali sono i progressi degli altri, per questo per ora sono molto cauto però io sono in forma, ho spinto come un animale durante la pausa. Mi sento pronto ma ovviamente c'è anche tanto entusiasmo intorno al team con l'arrivo di Lewis, ed è normale che sia così, ma mi concentro su di me per prepararmi nel migliore dei modi, mi sento pronto, non vedo l'ora di scendere in pista». Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc ai microfoni di Sky a margine dell'evento di lancio delle livree della F1 a Londra.

«Domani scendo in pista alle 8, tornando questa sera alle 3 di notte, quindi domani mattina i primi giri saranno un po' una sveglia per me, ma non vedo l'ora, perchè girare a Fiorano è sempre una emozione unica, immagino ci saranno tanti tifosi intorno alla pista, questo mi rende orgoglioso e mi fa dire quanto sono fortunato, ma dire che domani avremo già un senso di quanto è forte la macchina forse è un po' presto ma non vedo l'ora di fare i primi giri. E' sempre molto interessante capire le prime piccole differenze ma poi sarà l'Australia a giudicare questa macchina», ha aggiunto il monegasco. «E' giusto dire che Max, Lando, Piastri, Charles ed Hamilton lotteranno per il titolo? Credo e spero che questa lista sia giusta, vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro per metterci sin da subito nella lotta per il titolo, ma non scarterei anche altri nomi come Russel o Kimi che sarà subito molto veloce. Speriamo di esser tutti vicini per fare una bella stagione», ha concluso il ferrarista.