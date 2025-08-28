Ferrari, Leclerc: «L'obiettivo è vincere, ci crederò sempre fino alla fine»

«L'obiettivo è vincere. Ci crederò sempre fino alla fine». Così il pilota della Ferrari, Charles Leclerc al microfono di Sky Sport, alla vigilia del fine settimana del Gp d'Olanda a Zandvoort. «Abbiamo imparato la lezione e cercheremo di evitare gli errori commessi, in Ungheria c'erano diverse cose che non funzionavano e ognuna ha pesato sul risultato -aggiunge il 27enne monegasco-. In qualifica si è visto bene, nel Q2 eravamo a sette decimi dal leader e in Q3 abbiamo fatto la pole. In gara, invece, quelle piccole cose ci hanno penalizzato e abbiamo dovuto trovare soluzioni al volo».