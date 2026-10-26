Charles Leclerc e Kimi Antonelli sul podio

Ferrari, Leclerc: «Non abbiamo vinto ma Gp Austin è stato positivo. Gara divertente con belle battaglie»

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"È stata una bella gara, purtroppo non siamo riusciti a vincere che è il nostro obiettivo. Ma è stato positivo. Avevamo un buon ritmo, è stata una gara divertente con belle battaglie». Così Charles Leclerc dopo il secondo posto al Gran Premio degli Usa, ad Austin.

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lunedì 26 ottobre 2026 - Ultimo aggiornamento: 13:34 | © RIPRODUZIONE RISERVATA