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Ferrari, Leclerc: «Non ho rimpianti, ho dato il massimo. Di più oggi non si poteva fare»
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«Ho dato il massimo e non ho rimpianti, non credo che si potesse fare molto di più oggi, forse un po' più di aggressività in partenza. È andata così". Lo ha detto Charles Leclerc commentando il secondo posto nel Gp di Singapore, alle spalle di Max Verstappen. «All'inizio della gara eravamo piuttosto forti, poi abbiamo iniziato a calare. Abbiamo adottato una strategia diversa da quella di Max ma non eravamo abbastanza veloci. Comunque almeno abbiamo provato qualcosa di diverso», ha aggiunto il ferrarista.
domenica 11 ottobre 2026 - Ultimo aggiornamento: 17:03 | © RIPRODUZIONE RISERVATA