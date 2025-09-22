Ferrari, Leclerc: «Sbagliato giudicare a Baku il nostro potenziale e la responsabiltà è mia»

Dopo una proda davvero incolore,il primo a fare mea culpa in casa Ferrari è Charles Leclerc, che ha compromesso la gara con un errore in qualifica che l’ha costretto alla partenza dalla decima casella: «Penso che oggi sarebbe sbagliato anche giudicare il potenziale della macchina in una gara così, perché siamo partiti in un posto non dove non dovevamo essere e questo è una responsabilità mia di ieri», spiega a Sky Sport, «È stata una stagione dove ho fatto un buon lavoro e dove ho fatto il massimo sempre, ma in questo weekend non l'ho fatto per l'errore di ieri in Q3».

Da sottolineare che è stata una gara con pochi sorpassi rispetto agli ultimi gp di Baku e il monegasco illustra le difficoltà avute durante i 51 giri: “Partendo da dove siamo partiti era impossibile sorpassare. Abbiamo fatto fatica purtroppo nel primo stint dove potevamo guadagnare qualche posizione, ma abbiamo avuto un problema alla Power Unit che dopo è andato via. Quindi, per tanti giri dovevo soprattutto guardare negli specchietti per difendere piuttosto che attaccare. Dopo per qualche giro, non sappiamo ancora perché, il problema è rientrato, però non era comunque abbastanza per permettermi di sorpassare nel secondo”.