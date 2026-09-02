Ferrari, Lewis Hamilton pubblica su Instagram le foto del restauro della sua F40

Lewis Hamilton prima di correre a Monza, nel gran premio di F1 in programma nel prossimo weekend, ha condiviso sul suo profilo Instagram le operazioni di restauro di una rara Ferrari F40, recentemente acquistata, e rimasta in garage per oltre 30 anni. Il campione di Stevenage, con 7 mondiali in bacheca, ha affidato la vettura alle cure dei meccanici di Maranello ed ha promesso che condividerà altri contenuti sulla sua nuova supercar.

Un'auto importante per la storia del brand, l'ultima commissionata ed approvata da Enzo Ferrari, capace di diventare un riferimento prestazione per tutti i modelli sportivi coevi, grazie alla leggerezza derivata dall'utilizzo di materiali compositi ed alle prestazioni da vettura da competizione garantite dal V8 biturbo, con cilindrata di 2936, 25 cm3, capace di erogare 478 CV.

La velocità massima dichiarata, di 324 km/h, nel 1987 la rese la vettura stradale più veloce del mondo ed anche l'accelerazione, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 4,1 secondi, era bruciante. Oggi la F40 è un modello di culto sia per gli appassionati che per i collezionisti e, a quanto pare, anche per il pilota inglese della Scuderia Ferrari, che ne ha voluta una al suo fianco nel giorno della presentazione a Maranello.

Lo stesso Hamilton, sul suo profilo Instagram, ha dichiarato che la F40 è sempre stata l'auto dei suoi sogni da quando era bambino. La passione per la F40 il pilota inglese l'ha dimostrata anche attraverso una recente apparizione ad un raduno di tuner, a Tokyo, sempre al volante di questo modello.