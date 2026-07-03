Ferrari, Lewis Hamilton raggiante: «Sono estasiato, la macchina è stata fantastica»

«Sono in estasi, è fantastico aver fatto la pole position». Lewis Hamilton non nasconde la sua gioia per aver conquistato la prima posizione nelle qualifiche della gara breve di domani sul circuito di Silverstone, «Devo dire che non me l'aspettavo proprio di lottare qui per la pole, è davvero un sorpresa incredibile», ha aggiunto il britannico della Ferrari, che ha scatenato il tifo dei suoi fan.

«Onestamente non mi ricordo dell'ultima volta che sono partito qua dalla prima fila», ha detto ancora un emozionato Hamilton, che peraltro l'aveva ottenuta solo due anni fa, per poi vincere la gara. «La macchina oggi è stata davvero fantastica. Continuiamo a spingere, apportando piccoli miglioramenti. Ogni weekend ci presentiamo al meglio e tutti danno il massimo. Un grande grazie alla squadra, che se lo merita davvero», ha concluso.