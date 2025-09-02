Ferrari livrea per Monza, piloti indossano il blu per Lauda '75. Maranello evoca il primo Mondiale vinto da austriaco

Una Ferrari con una livrea speciale per il Gp di Monza e i piloti vestiti di blu. La scuderia di Maranello, dopo aver preannunciato sui social lo svelamento di una vettura da mandare in pista sul circuito di 'casa' con qualche innovazione nel disegno, ha annunciato che piloti e staff indosseranno un nuovo kit nel fine settimana, maglie blu con rilievi bianchi e cappellini blu.

Si tratta di un omaggio al primo mondiale vinto con la Rossa da Niki Lauda, nel 1975: la foto in posa di Charles Leclerc e Lewis Hamilton in maglia blu ha infatti sullo sfondo la 312-T con strisce di bianco guidata 50 anni fa dal campione austriaco. Forse anche questo un indizio per la livrea che deve essere svelata