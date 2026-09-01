Ferrari, livrea speciale per il Gp di Monza, il Cavallino omaggia Schumacher

Un filo rosso che torna indietro di 30 anni. La Ferrari ha svelato la livrea che scenderà in pista nel GP di Monza: un omaggio a Michael Schumacher che richiama la F-310 del 1996. «In occasione del Gran Premio d'Italia- annuncia il team del Cavallino Rampante - la Scuderia Ferrari celebra uno dei capitoli più significativi della propria storia, a trent'anni dalla prima stagione di Michael Schumacher a Maranello. Il tedesco arrivò nel team nel 1996 e nel decennio successivo ebbe un ruolo centrale in un periodo che trasformò la squadra e portò a uno straordinario ciclo di successi. La storia di Michael con la Ferrari è stata molto più di una sequenza di vittorie e titoli: la sua incessante ricerca del miglioramento, l'attenzione ai dettagli, la disciplina e la capacità di essere un vero uomo squadra hanno contribuito a creare una cultura che è divenuta uno dei tratti distintivi della Scuderia. Trent'anni dopo, quella cultura continua a essere parte del modo in cui Ferrari affronta le competizioni.

Monza rappresenta dunque il luogo ideale per celebrare questa eredità, non semplicemente guardando a ciò che è stato conquistato, ma riconoscendo valori che ancora oggi fanno parte della Ferrari». Le SF-26 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton correranno dunque a Monza con una livrea speciale ispirata alla monoposto di 30 anni fa con la quale Schumi iniziò la propria avventura: la vettura sarà prevalentemente rossa, con alcuni elementi bianchi sulle ali, insieme al nero. Sui cerchi, BBS come allora, un dettaglio dorato ricorderà il colore originale dei componenti in magnesio utilizzati in quella stagione. Sulla vettura ci sarà anche il logo usato da Michael, fatto delle lettere M ed S che vanno a comporre la silhouette dell'abitacolo di una monoposto. Sul muso, una citazione grafica ripresa dal disegno del casco del campione tedesco, che nelle ultime stagioni presentava sette stelle su fondo rosso.

Il tributo si estende oltre le vetture: Charles e Lewis avranno una divisa speciale - che la domenica sarà indossata da tutta la squadra - mentre scarpe, tute e guanti saranno appositamente disegnati per l'occasione. I due piloti avranno anche caschi dedicati, contribuendo a creare un collegamento visivo tra la Ferrari del 1996 e la Scuderia di oggi.