Ferrari, a Monza Vettel cerca il riscatto. Il ruolo di “scudiero” sta stretto al campione tedesco

MONZA - Un quattro volte campione del mondo nel ruolo di scudiero. Sebastian Vettel lo è stato, a Spa, dando il suo contributo per il primo trionfo in Formula 1 del compagno Charles Leclerc. Ricoprendo di fatto quel ruolo che, in più occasioni nelle stagioni passate, Kimi Raikkonen ha svolto per lui. «È stata una corsa difficile, dal primo pit-stop in poi era chiaro che non sarei stato in lotta. A quel punto, tutto ciò che potevo fare era aiutare la squadra», ha raccontato il tedesco. In Belgio la Ferrari ha dimostrato di avere le carte in regola per ambire alla vittoria, confermando già dal venerdì le aspettative della vigilia. Ma per tutto il weekend Seb è apparso meno incisivo di Leclerc, riuscito addirittura ad infliggergli sette decimi in qualifica, nonostante la doppietta rossa. E in gara Vettel ha dovuto anticipare la sosta per passare alla mescola soft, con cui però è andato presto in sofferenza.



«Non avevo il ritmo, faticavo a sfruttare al meglio i pneumatici, cosa che normalmente non è un problema», ha spiegato. «Soffrivo in percorrenza di curva, questo ha permesso ad Hamilton di avvicinarsi e non ho potuto contenerlo a lungo. Ho cercato di fargli perdere tempo per dare a Charles un po' di margine. Alla fine è stato sufficiente». Raggiunto anche da Valtteri Bottas sull'altra Mercedes, Vettel è tornato ai box per effettuare un secondo cambio gomme e terminare quarto al traguardo. Unica consolazione, il giro più veloce. «Sono felice per il team, non per me stesso», ha poi confessato. Normale, per un pilota del suo calibro. Di sicuro Vettel ha dato prova di grande professionalità, nel giorno che per lui ha segnato un intero anno a secco di successi. Ha preferito restare in disparte nella foto celebrativa di gruppo (lo si scorge in ultima fila), lasciando la meritata scena a Leclerc che ha riconosciuto: «Seb è stato davvero generoso, senza di lui avrei avuto molta più difficoltà a vincere. Lo ringrazio», ha riconosciuto Leclerc.

«Ha aiutato il compagno e ha dimostrato ancora una volta che si può fare gioco di squadra», ha invece ribadito il team principal Mattia Binotto, aggiungendo che l'ordine impartito dal muretto «non è stato facile». Ma necessario, per il bene della Ferrari che aveva un enorme bisogno di questa gioia. E ora c'è già Monza, probabilmente il circuito più congeniale dell'intero calendario alle caratteristiche della SF90. Per la scuderia di Maranello è la chance perfetta di ripetersi, per Vettel di mettere a sua volta la propria firma in questo campionato. Tornando sul gradino più alto del podio, potrebbe lanciare un segnale importante.