Ferrari, la nuova monoposto si chiamerà SF-23. L’annuncio ad una settimana dalla presentazione a Maranello

MARANELLO - La monoposto 2023 della Ferrari per il prossimo Mondiale di Formula 1, che sarà svelata fra sette giorni esatti a Maranello, ha un nome: si chiamerà SF-23. La squadra torna dunque alla denominazione che ha caratterizzato quasi per intero l’era ibrida della Formula 1. La sigla SF - che sta per Scuderia Ferrari - ha infatti debuttato sulla SF15-T del 2015 ed è stata abbandonata solo lo scorso anno, con la F1-75. La cifra indica ovviamente la stagione agonistica che la vettura andrà ad affrontare.

È l’ottava monoposto ad avere nel proprio nome la sigla SF cui per la quarta volta segue l’anno agonistico. In due occasioni sono stati celebrati gli anni dalla fondazione dell’azienda (con la SF70H, SF71H del 2017 e 2018), in una occasione quelli dalla creazione della Scuderia (con la SF90 del 2019) e in una, nel 2020, il traguardo dei mille Gran Premi disputati (SF1000).