Ferrari, omaggio a Lauda: al Gp di Monza con livrea bianco-rossa ispirata alla 312 T

La Ferrari rende omaggio a Monza a Niki Lauda, a 50 anni dalla vittoria del suo primo Mondiale. Sul circuito del Gp d'Italia, la monoposto di Maranello avrà una livrea speciale, ispirata alla 312 T: la tonalità del rosso sarà la stessa della vettura del '75, non mancheranno le celebri strisce bianche longitudinali sulla carrozzeria e i nomi dei piloti in corsivo. I numeri di gara saranno coordinati, in nero, in una tabella portanumero bianca. Tutto il team domenica indosserà divise speciali: torna il logo rettangolare al posto dello scudetto. Leclerc e Hamilton avranno tute, scarpe e caschi che richiamano stile e colori dell'epoca Correva l'anno 1975 e Niki Lauda, al volante della Ferrari 312 T, scrisse una pagina fondamentale nella storia del team e dell'azienda che visse il suo culmine proprio all'Autodromo Nazionale, davanti a una marea di tifosi che si arrampicarono ovunque - anche dove non si poteva - per assistere dal vivo a quel momento.

Quella domenica 7 settembre, con il successo colto da Clay Regazzoni sull'altra Ferrari, e il terzo posto di Lauda, veniva infatti sancito il ritorno al vertice della Scuderia, di nuovo prima tanto nella classifica Piloti che tra i Costruttori, ponendo fine a undici anni di attesa e aprendo un ciclo che sarebbe durato (con una sola eccezione) fino al 1979. Domenica prima del via, i tifosi in Autodromo a Monza potranno anche riabbracciare uno dei piloti più amati della storia della Scuderia: Jean Alesi, portacolori Ferrari dal 1991 al 1995, che pur avendo vinto una sola gara - in Canada in occasione del proprio 31° compleanno, l'11 giugno 1995 - è rimasto nel cuore degli appassionati di Maranello. Il francese sarà al volante di una 412 T2 del 1995, l'ultima monoposto equipaggiata con il motore V12 di Maranello. La vettura sarà preparata e gestita dal dipartimento di F1 Clienti di Ferrari.