Ferrari, l'ottimismo di Leclerc: «Sarei molto deluso se non arrivasse almeno uno dei due titoli»

«La voglia di vincere con la rossa é tanta, sarebbe grandioso e spero questo sia l'anno giusto. Ambizioni? Sarei deluso se a fine anno non arrivasse almeno uno dei due titoli». Charles Leclerc appare stanco, ma soddisfatto, nella conferenza stampa organizzata via streaming dalla Ferrari, al termine della prima giornata di prove della SF-25. Dopo il monegasco é la volta di Lewis Hamilton, che irradia fiducia ed alla domanda se la Ferrari può puntare al Mondiale 2025 risponde senza esitazione: «Certo, ci sono assolutamente tutti gli ingredienti per vincere». «Sono andato a riposare un po' perché tra Londra e Fiorano le ultime 24 ore sono state un vero e proprio tour de force» ammette Leclerc.

L'approccio con l'ultima nata a Maranello gli ha trasmesso «buone sensazioni». «Non abbiamo avuto sorprese durante i test e questa è la bella notizia, il feeling é buono e l'ambiente incredibile: c'era tantissima gente intorno alla pista, è stato emozionante». Il calore dell'ambiente ha colpito anche Hamilton: «La passione dei 'tifosi' (lo dice in in italiano) intorno al team é stata una scoperta meravigliosa, l'amore che circonda questo marchio é incredibile. Dopo tanti anni in Formula 1 non l'avevo mai sperimentato prima».

Ancora Leclerc: «Durante l'inverno abbiamo lavorato molto, non solo noi piloti naturalmente. Lo ha fatto tutta la squadra e in particolare abbiamo sviluppato tanti dati al simulatore, un lavoro che ci tornerà molto utile la prossima settimana in Bahrain». Il rapporto con Hamilton si sta costruendo giorno per giorno: «Penso che Lewis sia arrivato nel team al momento giusto, la sua presenza spingerà non solo me, ma tutto il team a dare il massimo». Un feeling ricambiato: «Mi piace molto lavorare con Charles. Parlavamo anche prima. Ora sento che sta nascendo una bella amicizia. Mi serve molto osservare come lavora lui con la squadra per imparare più rapidamente». La fiducia del sette volte campione del mondo é alta, anche se «siamo consapevoli che dobbiamo continuare a lavorare. Dobbiamo migliorare in alcune aree, e non ho dubbi che possiamo farcela».

L'ambiente e la vettura sono molto diversi da quelli che ha lasciato in Mercedes, «dal suono del motore alle vibrazioni». «Mi sto acclimatando alla Ferrari. E' molto diversa da quella con cui ho vissuto in questa generazione di auto, dal suono del motore alle vibrazioni, ma anche i comandi e tutto il resto - aggiunge Hamilton - Negli ultimi 10 anni, mi sono abituato a un certo modo di lavorare e mi sto adattando alle novità. Ogni giorno è emozionante».