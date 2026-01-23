Ferrari, presentazione della SF-26 per la stagione del riscatto. Leclerc e Hamilton subito in pista per lo “shakedown”

Finalmente eccola la nuova SF-26, la monoposto su cui sono riversate le aspettatetive di milioni di tifosi del cavallino che affronterà la prima stagione del cambio regolamentare. La Ferrari ha mostrato per la prima volta al grande pubblico il suo nuovo gioiello di Leclerc e Hamilton che affronterà poi subito il classico shakedown con filming-day sul circuito casalingo di Fiorano.

A causa della rivoluzione regolamentare, quest’anno i team di Formula 1 avranno a disposizione tre sessioni di test prestagionali per prepararsi al Mondiale, che scatterà l’8 marzo in Australia. La prima sessione si svolgerà a Montmeló (26- 30 gennaio): le squadre lavoreranno di base sul rodaggio delle nuove power unit e sull’accumulo di chilometri, senza cercare la prestazione velocistica. Poi le altre due sessioni in Bahrain (11-13 febbraio e 18- 20 febbraio): in questi due blocchi distinti si inizierà ad avere una visione più veritiera delle strade tecniche intraprese. Le soluzioni aerodinamiche e meccaniche saranno testate in modo più spinto.

Il nuovo corso regolamentare porta in pista vettura con una potenza elettrica della power-unit tripla rispetto alla scorsa stagione, assieme all'obbligo dell'utilizzo di carburanti maggiormente sostenibili a livello ambientale. Sono stati eliminati i canali Venturi e, allo stesso tempo, introdotte ali con funzioni attive. Anche la livrea cambia leggermente: Ferrari ha scelto un tono più chiaro rispetto al recente passato, arricchito dalla presenza di dettagli bianchi.