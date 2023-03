Ferrari da protagonista a Sebring anche con quattro 488 GTE. Equipaggi composti da piloti ufficiali e gentlemen driver

MARANELLO - Ferrari scenderà in pista nella 1000 Miglia di Sebring venerdì 17 marzo per la nota gara endurance. Oltre alle due Hypercar 499P, la casa del cavallino schiererà ben quattro 488 GTE che correranno nella classe LMGTE Am. Queste vetture saranno condotte nell’appuntamento inaugurale del WEC, World Endurance Championship, da equipaggi composti da gentlemen driver e dai piloti ufficiali Ferrari che rispondono ai nomi di Davide Rigon, Alessio Rovera, Daniel Serra e Lilou Wadoux.

Quello di Sebring sarà anche il primo impegno da pilota ufficiale per la stessa Wadoux, che potrà contare sull’esperienza di Rovera, in squadra con lei, e già iridato in classe LMP2 Pro/Am nel 2022. La novità di questa stagione del WEC, per le vetture derivate dalla serie, è la nascita dell’unica categoria Pro-Am nella quale gareggiano equipaggi composti da 3 piloti. Sebring è la prima di 7 tappe che si concluderanno a novembre, con la 24 Ore del Bahrain, e che, nelle giornate del 10 ed 11 giugno vedranno i team impegnati nella 24 Ore di Le Mans.