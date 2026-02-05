Ferrari Racing Days, al via la 34^ stagione di Corse clienti. Oltre alle gare del monomarca le attività non competitive del Cavallino

Dal Lusail International Circuit (Qatar) parte la nuova stagione dei Ferrari Racing Days, l'evento che riunisce i programmi pensati dalla casa di Maranello per i propri clienti. Il monomarca Ferrari, uno dei più longevi e importanti del panorama del motorsport, celebra nel 2026 la sua 34esima stagione che vede, oltre alla conferma delle serie continentali Europe e North America e delle regionali UK, Japan e Australasia, la novità della Middle East, serie Regional che si svilupperà in quattro round. L'appuntamento in Qatar, in programma fino all'8 febbraio, rappresenta non solo il prologo del nuovo campionato, ma anche l'occasione per i piloti di tornare a confrontarsi in vista dei prossimi primi impegni della stagione.

Oltre alle gare del monomarca, i Ferrari Racing Days riuniranno le attività non competitive del Cavallino Rampante, che permettono a selezionati clienti di testare in pista le proprie vetture affiancati da tecnici e coach dedicati. Sul circuito di Lusail saranno protagoniste alcune monoposto storiche come le due F138 della stagione 2013, una F2004 guidata da Barrichello nel mondiale di quell'anno e una F2007, vettura con cui Kimi Raikkonen vinse il mondiale piloti nel 2007 e quello costruttori. Infine, per l'XX Programme saranno presenti alcuni modelli di FXX-K Evo e la più storica 599XX Evo, mentre per il programma Sport Prototipi saranno in pista la 499P Modificata e la Hypercar del Cavallino Rampante senza i vincoli imposti dal regolamento del FIA WEC.