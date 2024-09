Ferrari riaccende l'entusiasmo, a Monza numeri record: 335mila presenze e 3,7 milioni a casa incollati alla televisione

Oltre 335mila anime a Monza a spingere Leclerc. Oltre 3,7 milioni a casa incollati alla televisione su Sky Sport e TV8. Sono numeri record, dimostrazione plastica dell'entusiasmo ritrovato verso la Ferrari tornata a vincere con Charles Leclerc nel Tempio della Velocità dopo 5 anni di digiuno. Incassati i complimenti da John Elkann (via messaggio) e dal CEO Benedetto Vigna (presente in autodromo), arrivano anche quelli da parte di una pietra angolare della storia del team, quel Jean Todt che da dietro la scrivania ha scritto un'epopea leggendaria con Micheal Schumacher alla guida (5 Mondiali e 5 successi a Monza sulla Rossa): "È un piacere essere a Milano e in Italia, dove ho trascorso gran parte della mia vita e una parte molto importante, dopo una grande vittoria come quella di Leclerc a Monza con la Ferrari». Un successo a tutto tondo: figlio della strategia - una sola sosta -, del gioco di squadra - Sainz che con le gomme deteriorate fa da tappo per qualche chilometro alle McLaren -, della classe di Leclerc - capace di completare gli ultimi 23 giri costantemente sotto l'1'23'' -. Un primo passo verso il ritorno al vertice, unico obiettivo del nuovo corso di Vasseur.

La Ferrari non è in lotta per il Mondiale piloti, è la terza forza tra i Costruttori ma ha saputo trionfare sulle due piste più importanti mediaticamente del circus: la tortuosa Montecarlo e la drittissima Monza. Due vittorie dal grande valore specifico, come vincere il derby di andata e di ritorno in un campionato da centro classifica. Non daranno trofei ma danno morale. Le gare, per altro, preferite da Leclerc che ora spera di trovare più continuità di risultati con il nuovo pacchetto aerodinamico. «Penso che la McLaren sia comunque favorita per il resto della stagione, ma abbiamo fatto dei passi in avanti importanti. A Baku penso che saremo competitivi, magari possiamo fare qualcosa di speciale anche lì". Dall'anno prossimo la Ferrari potrà contare sull'esperienza, sulla velocità e sul perfezionismo di Lewis Hamilton per fare un ulteriore step verso l'alto. Nel weekend perfetto per la Ferrari (trionfa anche alla 6 Ore di Austin, in Texas), Monza offre buone nuove per tutto il motorsport Made in Italy. L'annuncio di Kimi Antonelli come nuovo pilota Mercedes e il Mondiale conquistato da Leonardo Fornaroli in F3 davanti al connazionale Gabriele Minì fanno ben sperare per il futuro.