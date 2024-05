La Ferrari sbarca a Imola con tante novità, i tifosi sperano. Ma anche Red Bull e Mercedes avranno novità sul circuito del Santerno

Una Ferrari rivista e corretta per far sognare e magari anche festeggiare la sua gente a Imola. In occasione del Gran Premio di Formula 1 dell'Emilia Romagna, la Rossa punta a ridurre ulteriormente il gap con le Red Bull sulla scia di quanto già fatto a Miami dalla McLaren, capace di vincere con Lando Norris il Gp battendo Max Verstappen. A Imola la scuderia di Maranello porterà il primo importante pacchetto d'aggiornamenti alle SF-24 di Charles Leclerc e Carlos Sainz, già testato nel filming day di Fiorano della scorsa settimana. Novità che nelle intenzioni del Cavallino Rampante dovrebbero migliorare le prestazioni e fare fare lo stesso passo in avanti fatto dalla McLaren appena aggiornata a Miami.

Nel dettaglio le principali modifiche riguarderanno gli ingressi delle pance e il fondo con l'obiettivo di aumentare i punti di carico e l'efficienza aerodinamica della monoposto portando un guadagno stimato di circa tre decimi di secondo al giro. Per Maranello, dove si continua a parlare del possibile sbarco del genio Red Bull Adrian Newey, novità in vista anche all'interno del team con l'annuncio dell'arrivo dal primo ottobre di due rinforzi: si tratta di Loic Serra e Jerome d'Ambrosio, entrambi provenienti dalla Mercedes. Serra va a ricoprire il ruolo di Head of Chassis Performance Engineering, a riporto di Enrico Cardile. D'Ambrosio assume invece il ruolo di Deputy Team Principal a diretto riporto del Team Principal, Fred Vasseur.

La Ferrari non sarà l'unica squadra a portare aggiornamenti sul circuito di Imola. La Rossa sarà la vettura più rinnovata, ma anche Red Bull e Mercedes avranno novità sul circuito del Santerno. La squadra che ne ha più bisogno è senza dubbio quella di Brackley, che ha scelto di dividere gli sviluppi tra Miami e il GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna previsto questo weekend. Il tutto in vista di una gara che riporta il Campionato del Mondo di Formula 1 in Europa a più di otto mesi di distanza dall'ultimo Gran Premio. Quella che andrà in scena nel fine settimana sarà la quarta edizione del Gran Premio dell'Emilia-Romagna e del Made in Italy, denominazione utilizzata dal 2020 al 2022: l'anno scorso la gara fu cancellata a causa dell'alluvione che colpì vaste zone della regione, causando vittime e devastazioni.

Per il settimo appuntamento stagionale Pirelli ha selezionato il tris di mescole da asciutto più morbido: C3 come Hard, C4 come Medium, C5 come Soft. È la stessa scelta prevista per lo scorso anno ma che non poté essere messa alla prova per la già menzionata cancellazione della gara: si tratterà quindi del debutto di questo tris sul tracciato emiliano, visto che la selezione del 2022 era stata composta da C2, C3 e C4.