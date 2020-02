Ferrari SF1000, Binotto: «Imparare dagli errori del passato». Elkann: «Orgogliosi di rappresentare l'Italia nel mondo»

REGGIO EMILIA - Si chiama SF1000 la nuova monoposto della Ferrari per la stagione 2020 di Formula Uno. La nuova macchina che sarà guidata dai piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc è stata svelata al Teatro Valli di Reggio Emilia. Il suo nome è un tributo al traguardo dei 1000 Gran Premi disputati dalla Scuderia, un traguardo che verrà raggiunto alla nona gara del campionato. Per «Sebastian e Charles questa è la seconda stagione insieme: hanno un talento incredibile e condividono una grande passione e l’orgoglio per la Ferrari». Lo ha detto durante la presentazione della nuova monovolume al Teatro Valli di Reggio Emilia Louis Carey Camilleri, amministratore delegato Ferrari, riferendosi a Vettel e a Leclerc.



«Presentare una nuova vettura è sempre un’emozione. Enzo Ferrari diceva ‘chiedete a un bimbo di disegnare una macchina e la farà Rossà. Ed è questa emozione che ci porta al lavoro per progettare e assemblare la macchina. È un anno con tante cose da celebrare: i 70 anni della F1, i 1000 GP della Ferrari. Noi ci siamo sempre stati e siamo orgogliosi di questo. la competizione fa parte del nostro Dna». Lo ha detto il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, nel corso della presentazione della nuova macchina della scuderia di Maranello al teatro Romolo Valli di Reggio Emilia.



«Questa è la 66/a vettura che viene costruita in Scuderia Ferrari, frutto di lavoro, sacrificio, impegno. Questo è un anno davvero particolare: affronteremo le sfide del 2020 e, in parallelo, svilupperemo la vettura per l’anno venturo». Lo ha detto, alla presentazione della nuova monoposto al Teatro Valli di Reggio Emilia, Mattia Binotto, team principal Ferrari. «Il nostro gruppo deve crescere, imparerà dagli errori fatti, dobbiamo concentrarci su affidabilità. La sfida che ci attende nel 2021 è una sfida epocale, uno dei cambi più grossi dall’inizio della Formula uno».

«Come Ferrari siamo orgogliosi dell'Italia e di rappresentarla nel mondo». Lo ha detto il presidente della Ferrai, John Elkann, nel suo discorso al Teatro Romolo Valli per la presentazione della nuova monoposto SF1000.

«Rispetto a un anno fa oggi l’approccio è diverso perché conosco la squadra e la vettura anche se questa è uno sviluppo della monoposto 2019. Sono fiducioso per la prossima stagione». Lo dice il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, nel corso della presentazione della nuova macchina della scuderia di Maranello al teatro Romolo Valli di Reggio Emilia. «Ho lavorato tanto sulla parte fisica, allenandomi in montagna -aggiunge il 22enne monegasco-. Per il resto l’approccio non cambia, tanto lavoro con il team per essere un pilota migliore quest’anno e non commettere errori. I tortellini? Li adoro, ma per ora devo metterli da parte».

«Mi sento un pò anche italiano. Per il cibo ad esempio, ma amo la gente e la cultura. Ma soprattutto ho una grande passione per la Ferrari che è una grande parte della storia italiana. Impossibile fare previsioni, ci sono state tante ore di lavoro e lo sento quando guido tutto questo. Garantisco grande impegno, come c’è l’impegno di chi lavora per la Ferrari. Per il resto, bisogna aspettare». Lo ha detto il pilota tedesco della Ferrari, Sebastian Vettel alla presentazione della nuova monoposto SF1000.