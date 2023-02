Ferrari SF-23, Vasseur: «Sfida è riportare il Cavallino davanti a tutti». Leclerc: «Macchina migliorata, l’obbiettivo è vincere»

MARANELLO - «La nostra sfida è vincere e portare la Ferrari davanti a tutti«: così il team principal della Ferrari Frederic Vasseur alla presentazione della monoposto per il mondiale 2023. »L’obiettivo di tutti è tornare alla vittoria - ha aggiunto - Sento l’entusiasmo della gente e di tutti coloro che lavorano per questa squadra, questo evento è il modo migliore di iniziare la stagione. Un momento molto intenso, la cosa più importante è tornare al successo e mantenere le promesse».

«L’obiettivo ovviamente è vincere, abbiamo lavorato sui difetti della macchina del 2022 per migliorare la nuova monoposto». Queste le parole del pilota della Ferrari Charles Leclerc durante la presentazione a Maranello della SF-23 per la nuova stagione del Mondiale di F1. «Dopo il secondo posto dello scorso anno voglio fare un altro passo avanti -ha aggiunto il pilota monegasco-. È veramente bello avere questi tifosi qui, godere di così tanta passione. Fiorano e i suoi tifosi rendono speciale anche questa stessa presentazione», ha aggiunto Leclerc. «Ho trascorso tanto tempo al simulatore, allenandomi in modi diversi anche fuori da Maranello. Per riprendere un pò la mano abbiamo anche passato un’intera giornata sulla macchina dello scorso anno».