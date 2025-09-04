Ferrari sigla accordo con Aon: azienda attiva nell’intermediazione assicurativa diventa Official Partner del Cavallino

Aon, azienda attiva a livello globale nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza per la gestione dei rischi e del capitale umano, ha firmato un accordo pluriennale per diventare Official Partner di Scuderia Ferrari. La partnership, si legge in una nota, inizierà in occasione del Gran Premio d’Italia di quest’anno a Monza. Questa nuova partnership sportiva si aggiunge a quelle già esistenti a livello internazionale di Aon, che includono la Ryder Cup, i PGA e LPGA Tour nel golf, e la squadra femminile irlandese di rugby, conclude la nota.