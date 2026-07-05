Ferrari sugli scudi a Silverstone. Leclerc ritrova la vittoria dopo 2 anni e la Ferrari tocca i 250 Gp vinti in F1

Un 'pazzo' Gran Premio d'Inghilterra sorride alla Ferrari, al successo n.250 in Formula 1, e soprattutto a Charles Leclerc, che torna a trionfare dopo quasi due anni dall'ultimo successo. Il tutto in una gara che nel finale vede l'uscita di scena (chiuderà sedicesimo) di Kimi Antonelli per problemi alla sospensione alla sua Mercedes, dopo esser stato per tutto il tempo fino ad allora in lotta per la vittoria. Sul podio anche l'idolo di casa, Lewis Hamilton, terzo. Il britannico, che rischia una penalità di cinque secondi per un'infrazione in regime di bandiere gialle, arriva dietro all'altro inglese su Mercedes George Russell, in una corsa terminata con tutti i piloti in fila dietro alla safety car per l'incidente a Max Verstappen a quattro giri dal termine. Chiude quarta la McLaren del campione del mondo Lando Norris al termine di una gara anonima. Nel Mondiale piloti Antonelli vede ridursi il vantaggio sul compagno Russell a +25 e sul primo dei ferraristi Hamilton a + 32.

Emozioni ad alta velocità nel tempio delle corse inglesi di Silverstone, precedute da una gara di go-kart di Lego che ha sostituito la classica parata dei piloti: bagarre al via con tutti sulla ghiaia, Russell guida stando al telefono - non il miglior spot sicurezza - sotto gli occhi del presidente Fia Ben Sulayem, Kimi Antonelli dà il 'cinque' a tutti, Lindblad taglia la pista e alla fine vince l'eterno Alonso con qualche scorrettezza su Bottas. Poi la gara vera: il semaforo verde sorride subito alle Ferrari che passano entrambe la Mercedes di Antonelli che scattava dalla pole position.

Leclerc, secondo al via prende con un buon ritmo la testa della gara davanti al compagno e idolo di casa a Silverstone Hamilton che viene penalizzato di 5'' per falsa partenza. Subito problemi per la Mercedes di Russell che dà l'impressione di poter superare Antonelli per poi staccarsi e perdere potenza lamentandosi platealmente via radio. Passano dieci giri e Antonelli riesce a sorpassare Hamilton, mentre in tv si vede che l'amico Jannik Sinner sta seguendo il Gp prima di iniziare il suo match a Wimbledon e intanto Leclerc riesce ad accumulare un piccolo margine (circa 5 secondi). Si arriva così a metà gara quando un ombrello dalla tribuna vola in pista, scatta per pochi secondi la virtual safety car e poco dopo cominciano a fermarsi tutti per cambiare le gomme.

Leclerc si ferma prima di Antonelli e quando anche il pilota italiano sostituisce le gomme si ritrova di nuovo al comando anche se il leader del Mondiale ha pneumatici più freschi (di ben 10 giri) per il finale di gara. Alle sue spalle Hamilton in gran lotta con Russell per il podio finchè l'inglese della Mercedes non è costretto a rifermarsi per una micro foratura alla gomma. Il sette volte campione del mondo ora deve passare la Red Bull di Verstappen, con pneumatici più vecchi di sei giri, per prendersi la terza piazza in un duello dal sapore dei vecchi tempi in cui i due si giocavano il Mondiale fino all'ultima curva. Quando mancano 14 giri alla fine Hamilton passa l'olandese volante ed è virtualmente sul podio. Poco dopo Antonelli in piena corsa per la vittoria all'inseguimento di Leclerc ha problemi alla sospensione, si ferma e deve rallentare perdendo ogni possbilità di vittoria e chiudendo alla fine fuori dai punti.

Ma non è finita: a quattro giri dalla fine va ko per uscita di pista a Stowe la Red Bull di Verstappen, in quel momento terzo all'inseguimento di Hamilton. La safety car provocata dall'uscita dell'olandese accompagna il gruppo fino alla bandiera a scacchi ma la sosta ai box per montare una gomma rossa impedisce alla Ferrari di fare doppietta perché Hamilton viene in quel momento scavalcato da Russell. Per Leclerc si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la scuderia di Maranello dopo quella di Lewis Hamilton tre settimane fa a Barcellona, in un campionato sempre più emozionante ed aperto per i colori italiani.