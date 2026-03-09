Ferrari, svelata la nuova livrea della 499P di AF Corse. L'hypercar numero 83 ha trionfato nella 24 Ore di Le Mans 2025

Anche la Ferrari 499P del team AF Corse, quella numero 83 con livrea gialla, che si è aggiudicata la vittoria nella 24 Ore di Le Mans 2025, è stata svelata. Si tratta di un'evoluzione di quella dello scorso anno con il Giallo Modena che rimane il colore principale corredato da elementi di colore rosso con nuove geometrie, che hanno il compito di accentuare l'identità racing della vettura.

L'hypercar numero 83 è stata una delle protagoniste della stagione scorsa, dove ha ottenuto anche un secondo posto nel 1812 km del Qatar ed è rimasta in lotta per la vittoria del titolo piloti fino alla 8 Ore del Bahrain, atto conclusivo del mondiale endurance. Al volante è stato confermato l'equipaggio composto da Kubica, Hanson e Ye, con quest'ultimo che, nel frattempo, è divenuto pilota ufficiale Ferrari. Si tratta della squadra che concluso al ;;secondo posto nella classifica piloti e punta a migliorare questo risultato oltre a bissare il successo nella coppa del mondo Fia destinata ai Team Hypercar.

Per vederla in azione bisognerà attendere la prima gara del campionato, che è stata spostata al secondo appuntamento in programma, ovvero quello di Imola, dove si correrà la 6 Ore nel weekend che va dal 17 al 19 aprile.