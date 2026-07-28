Ferrari, test a Monza per la 499P. Prove di futuro per l'hypercar del Cavallino in vista della stagione 2027 del Wec

Prove di futuro in pista a Monza, dove Ferrari ha concluso la giornata di test con la 499P in vista della stagione 2027. Sull'Autodromo Nazionale si sono alternati al volante dell'Hypercar del Cavallino Rampante Antonio Fuoco, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e Miguel Molina. Il programma di sviluppo prosegue attraverso la valutazione, il collaudo e la validazione di molteplici soluzioni tecniche e aerodinamiche.

Si tratta di un percorso progressivo che, fino all'omologazione finale, mantiene aperte diverse opzioni progettuali e prevede la verifica in pista di configurazioni differenti nell'ambito della naturale evoluzione del progetto. Dalla data del suo esordio nel FIA World Endurance Championship, avvenuto a Sebring nel 2023, la 499P ha ottenuto 7 vittorie - di cui tre consecutive alla 24 Ore di Le Mans - 24 podi e 9 pole position, consentendo a Ferrari di vincere i titoli iridati Costruttori e Piloti nel 2025, a testimonianza della grande competitività della vettura.