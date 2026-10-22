Ferrari, Vasseur alla vigilia del Gp di Austin: «Consolidati i progressi, ora sfruttiamo al massimo la SF-26»

«Dopo due incoraggianti weekend in Asia, nei quali abbiamo conquistato punti importanti, iniziamo la parte americana della stagione ad Austin. Il Circuit of the Americas è uno dei tracciati più impegnativi del calendario, con una combinazione di curve molto diverse tra loro. Abbiamo lavorato duramente per consolidare i progressi mostrati nelle ultime gare e il nostro obiettivo per questo fine settimana è mettere insieme un'altra prestazione solida in ogni ambito». Il Team principal della Ferrari, Fred Vasseur, mostra ottimismo in vista del gp di Austin. «Non vediamo l'ora di scendere in pista davanti al pubblico americano con l'obiettivo di sfruttare al massimo il potenziale della SF-26» sottolinea Vasseur.