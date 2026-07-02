Ferrari, Vasseur fiducioso: «A Silverstone sarà una sfida molto diversa rispetto all'Austria»

«Silverstone è uno dei circuiti più iconici del campionato e rappresenta una sfida molto diversa rispetto all'Austria». Parola del team principal Ferrari Fred Vasseur in vista del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1. «Arriviamo a questo weekend dopo aver analizzato attentamente la gara di Spielberg e identificato alcune aree di miglioramento - aggiunge il manager francese - Sappiamo che il livello della competizione sarà come sempre estremamente alto e che ogni dettaglio farà la differenza». «Come al solito con il formato Sprint - prosegue Vasseur - avremo una sola sessione di prove libere prima di entrare in una sessione competitiva, quindi sarà fondamentale partire da subito col piede giusto. Per Lewis questa è una gara speciale e sappiamo quanto sostegno riceverà dai tifosi britannici. Silverstone offre sempre un'atmosfera straordinaria e non vediamo l'ora di scendere in pista».