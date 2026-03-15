Ferrari, Vasseur: «Il podio è un segnale positivo ma la Mercedes è avanti»

«La Mercedes nel complesso è più veloce di noi, sono sempre più avanti di qualche decimo, specie quando c'è pista sgombra davanti. Hanno un vantaggio nel rettilineo e noi dobbiamo lavorare su questo, migliorando tutto il pacchetto della monoposto». Il team principal Ferrari, Frederic Vasseur, parla così ai microfoni di Sky Sport dopo il terzo e quarto posto delle Rosse a Shanghai dietro alle Mercedes. «Il podio è un segnale positivo ma per tornare a lottare per la vittoria servirà ancora qualche passo», aggiunge.

Il britannico ha ottenuto il primo podio in una gara lunga da quando è a Maranello e Vasseur riconosce che «ora Lewis è più vicino a noi, si sente più parte del team. Ha lavorato allo sviluppo della macchina e la situazione è diversa». Il francese ammette poi di aver apprezzato il prolungato duello in pista tra i suoi due piloti: "È stato bello da vedere. Bello per il team, per la Formula 1 e per i tifosi - le sue parole -. Preferisco lasciarli correre piuttosto che intervenire, anche perchè è stato sotto controllo ma comunque un po' mi sono spaventato perché può sempre succedere qualcosa».