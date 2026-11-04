Ferrari, Vasseur: «In Brasile per confermare che la direzione è quella giusta»

«Siamo contenti di tornare in pista a meno di una settimana dalla gara in Messico, dove abbiamo avuto la conferma che stiamo andando nella giusta direzione in termini di prestazione». Così il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, si prepara al gp del Brasile dopo lo show in Messico che ha incoronato Kimi Antonelli campione del mondo. La Rossa riparte dal terzo posto di Hamilton e prova ad archiviare i malumori tra i piloti. «Interlagos è un circuito impegnativo, con un giro molto corto, diversi cambi di pendenza e un'ampia varietà di curve - spiega Vasseur -, con le condizioni meteo che possono rendere il weekend ancora più imprevedibile. Dovremo costruire la nostra competitività sessione dopo sessione e rimanere concentrati per sfruttare al meglio ogni opportunità".