Ferrari, Vasseur: «Iniziato bene ma aspettiamo i primi Gp. Sulla carta siamo in 4 a lottare sullo stesso piano»

«Stiamo migliorando in ogni area. Penso che sia il cammino giusto per il futuro. Sulla carta siamo in quattro a lottare sullo stesso piano ma, dopo i primi gran premi, capiremo meglio dove saremo e quindi decideremo che tempo dedicare alla monoposto del 2025 e quanto a quella del 2026». Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, non si sbilancia sull'annata che aspetta il Cavallino ma lascia intendere che le sensazioni nella scuderia di Maranello sono positive. «Finora non abbiamo avuto problemi. dobbiamo ancora imparare a conoscere la macchina e confermare i numeri visti nello sviluppo», aggiunge.

Le novità in casa Ferrari sono legate soprattutto all'arrivo di Lewis Hamilton: per la macchina «non dovevamo fare una rivoluzione ma una evoluzione positiva - spiega Vasseur - Siamo in un progetto di continuo miglioramento. Hamilton ieri era un po' emozionato ma ormai fa parte della squadra. Quanto abbiamo fatto oggi è un passo importante perché possiamo voltare la pagina degli annunci e del lancio: Hamilton è pienamente un pilota Ferrari».

«La Ferrari SF-25 è un'evoluzione rispetto alla macchina dell'anno scorso, seppur sia stata cambiata per il 90/95% ma con una filosofia di regolamento che conosciamo ormai da quattro anni. Non era necessario fare una rivoluzione della macchina, ma un'evoluzione positiva. Siamo all'interno di un processo di continuo miglioramento. Non tutto sta però nelle tante persone assunte negli ultimi mesi, ma anche nella collaborazione che c'è tra loro. Stiamo migliorando in ogni area e penso che possa essere la strada giusta». Ha proseguito il team principal della Ferrari al termine della giornata dedicata allo shakedown della SF-25 sul tracciato di Fiorano.

«A questo punto della stagione tutti possono essere campioni del mondo, ci troviamo in una specie di luna di miele. Hamilton? La collaborazione con lui sta andando molto bene, sia dal punto di vista tecnico che fuori dalla pista» «I 250 chilometri circa percorsi in pista da Leclerc e Hamilton durante la mattina e il primo pomeriggio? In questa tipologia di giornate se ci sono notizie sono spesso negative ma finora non abbiamo avuto problemi, le cose stanno andando bene ma dobbiamo ancora imparare a conoscere la macchina, confermando i numeri visti in fase di sviluppo», ha concluso Vasseur.