Ferrari, Vasseur: «Leclerc talento e passione, il suo rinnovo era naturale. Monaco Gp unico, ora i dettagli faranno la differenza»

«Charles è parte della famiglia Ferrari da tanti anni ormai e questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi». Fred Vasseur, team principal della Ferrari, parla del matrimonio rinnovato tra Leclerc e la scuderia di Maranello nella settimana che porta al gp di Montecarlo. «In queste stagioni abbiamo visto crescere non solo uno dei piloti più forti della Formula 1 - aggiunge Vassuer ., ma anche una persona che vive profondamente il legame con questa squadra e tutto ciò che Ferrari rappresenta. Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista. Sappiamo - conclude il team principal delle Rosse - quanto questo progetto significhi per lui e siamo felici di continuare a lavorare insieme per conseguire gli obiettivi che condividiamo».

«Quello di Monaco è sempre un weekend unico e quest'anno sarà particolarmente interessante con la nuova generazione di vetture, che dovrebbero offrire sensazioni molto differenti. È una pista dove qualifica, fiducia e capacità di esecuzione contano ancora più del solito e dove ogni minimo dettaglio può fare la differenza». Fred Vasseur si prepara così alla tappa monegasca del mondiale di Formula 1, gp in cui Charles Leclerc corre in casa fresco del rinnovo con il team di Maranello. «Per Charles è ovviamente una gara molto speciale, a casa sua, davanti alla sua gente e a un gran numero di tifosi Ferrari - spiega il team principla delle Rosse -, e sappiamo quanta energia gli dia correre in queste condizioni. Allo stesso tempo, il nostro approccio non cambia: dobbiamo restare concentrati, costruire il weekend sessione dopo sessione e assicurarci di mettere entrambi i piloti nelle migliori condizioni possibili per estrarre il massimo dalla vettura».