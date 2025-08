Ferrari; Vasseur: «Siamo tornati sulla strada giusta. Non siamo lontani come sembra dalla McLaren»

La McLaren era gia' forte nelle «ultime tre-quattro gare dell'ultima stagione. Hanno fatto un altro piccolo step e il distacco in gara ora è intorno ai due decimi. Questo significa che non siamo lontani come sembra».Lo dice Frederic Vasseur, a Sky, all'indomani della sua conferma come team principal Ferrari. «In F1 - spiega il francese - non c'è magia: è tutto nei dettagli. All'inizio stagione abbiamo dovuto fare delle concessioni e abbiamo perso il ritmo di sviluppo. Ma ora siamo tornati sulla strada giusta. Non dobbiamo pensare che abbiano qualcosa di segreto: è una questione di tanti piccoli passi costanti, non di un grande balzo improvviso». Quanto al suo rinnovo, «come ho detto all'inizio: per costruire una squadra servono tempo e pazienza. Ci vogliono due-tre anni per avere le persone giuste, e poi uno-due per ottenere risultati. A volte è una cosa più veloce, a volte più lenta, ma non esistono scorciatoie. Servono visione e processo»