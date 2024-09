Ferrari, Vasseur: «Strategia rischiosa ma vincente. Vinto per un sottile gioco d'equilibrio. I piloti sono stati eccezionali»

Le urla di gioia via radio, la commozione e il selfie sul podio con la pista invasa da migliaia di tifosi, il secondo bagno di folla - arrampicato sul muro dei box - due ore dopo il trionfo. Il re di Monza Charles Leclerc fa festa e se la gode. A lungo. Ci credeva, lo sognava ma, forse, non ci sperava. «E' stata speciale come la prima volta nel 2019». E non pensava fosse possibile. Grida sotto la bandiera a scacchi sventolata da Alex Del Piero, con i capelli ancora scapigliati sorride come un adolescente innamorato e tiene a stento le lacrime sentendo risuonare gli inni. La marea rossa, intanto, intona le parole di Goffredo Mameli, saltella in tripudio, srotola striscioni per la Ferrari e canta cori tutti dedicati a lui. Leclerc trasuda emozioni, non le trattiene, le mostra senza paura. Solo Schumacher ha vinto più volte a Monza in Ferrari (5). «Come mi fai sognare, Ferrari, come mi fai sognare», il suo primo messaggio al team appena realizzato di aver vinto nella stessa stagione i due gp del cuore, di casa, Montecarlo e Monza. «E' una stagione da infarto, tra alti e bassi», rimarca prima di ripetere tre volte la parola «grazie». «Avete fatto tutti un lavoro della Madonna».

Santa strategia che lui stesso definisce «grandissima». Il segreto è tutto lì. Il sole intanto cala. Abbraccia Vasseur, innaffiati di spumante, prima di posare per la foto ricordo con tutta la squadra. Abbraccia l'amico-rivale Sainz, all'ultima in Ferrari a Monza. Abbraccia i tecnici, i meccanici, gli ingegneri. E si gusta l'immagine di un popolo inchinato ai suoi piedi, prima di avvicinarsi nuovamente per raccogliere l'ultimo boato. Lo stesso Vasseur viene portato il trionfo dai tifosi. Per lui è la prima volta da vincitore qui. «La strategia è stata buona - ammette il Team Principal con l'occhio furbo -, ci siamo attenuti al nostro piano anche se era più rischioso. I piloti sono stati eccezionali, è andato tutto bene in un sottile gioco d'equilibrio. Giro dopo giro ci sentivamo sempre più al sicuro». Sainz è contento per il compagno di squadra e non nasconde un certo orgoglio per aver fatto perdere alle due McLaren durante la loro rimonta: «La vittoria è al 99% di Leclerc. Abbiamo rischiato tanto ma alla fine ha pagato. Ho perso troppo tempo nei cinque giri completati con le medie distrutte ma la strategia ha funzionato per tutta la squadra. La mia ultima Monza con la Ferrari? E' stato un piacere e sono contento aver chiuso così".