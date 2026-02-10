Ferrari, Vigna: «2026 interessante per la F1 perchè cambia tutto. Aspettiamo con ansia i primi test veri di questa settimana»

Il 2026 sarà un anno «interessante» per la Formula 1 perché «cambia tutto». Lo ha affermato Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, in occasione della presentazione dei conti 2025. «Adesso aspettiamo, abbiamo fatto solo i test a Barcellona, i primi test veri saranno questa settimana e la prossima in Bahrain e vediamo», ha aggiunto Vigna, sottolineando che la squadra ha bisogno di lavorare in modo «unico e coeso» per raggiungere risultati, così come ha fatto l'Endurance che ha vinto Le Mans per tre anni consecutivi.

«Le auto sono diverse, i motori sono diversi, le sospensioni sono diverse. Prima c'erano due motori elettrici e adesso ce n'è uno, quello che c'è è più potente, le gomme sono diverse, è tutto cambiato in questo senso. Poi avremo le benzine sostenibili. Quindi sicuramente darà l'occasione ai tifosi di vedere cose diverse», ha proseguito Vigna, concludendo che «la macchina è più piccola e quindi dovrebbe consentire anche di fare dei sorpassi più agevoli, in modo più agevole. E poi ci sarà anche un team in più, 11, quindi sono 22 macchine che girano sui circuiti anziché 20. Quindi la probabilità di sorpasso aumenta».

Anche il direttore finanziario Picca Piccon si è focalizzato sul fatto che ci sono cambiamenti per la Formula 1. «Il mondo del racing è quello che subisce un cambiamento significativo, perché abbiamo la Formula 1 che si presenta con delle regole completamente nuove. Dal punto di vista finanziario abbiamo finalmente un budget cap su chassis e power unit con un livello di spesa più alto di quello dello scorso anno, però la sfida più grande è quella sportiva, non c'è dubbio», ha detto Picca Piccon.