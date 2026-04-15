Ferrari, Vigna: «In Formula 1 vediamo primi segnali incoraggianti nostro lavoro. Siamo nel racing per vincere»

In Formula 1, «con i podi conquistati in ciascuna delle prime tre gare del Gp, stiamo assistendo ai primi segnali incoraggianti del nostro lavoro secondo i nuovi regolamenti». Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, intervenendo all'assemblea degli azionisti. «Nel settore Racing, il nostro obiettivo rimane semplice: corriamo per vincere. Nel settore Sports Cars, continueremo a tutelare l'esclusività attraverso la diversificazione orizzontale del prodotto, con una media di quattro nuovi modelli all'anno tra il 2026 e il 2030, tra motori a combustione interna, ibridi ed elettrici.

Nel settore Lifestyle, continueremo ad arricchire l'esperienza del cliente e ad ampliare il nostro raggio d'azione oltre i tifosi e i ferraristi». Così Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, durante l'assemblea degli azionisti, parlando degli obiettivi della Casa di Maranello. Con riferimento specifico al 2026, «la nostra priorità è continuare a concentrarci sulla ricerca e sviluppo, perché solo innovando costantemente possiamo continuare a ridefinire i limiti del possibile. E lo faremo alla maniera Ferrari, con la sostenibilità al centro di ogni iniziativa nostra e dei nostri partner», ha continuato Vigna.