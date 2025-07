Ferrari, Vigna: «Inizio F1 sotto attese ma stiamo facendo progressi. Rinnovo Vasseur per dare tempo di raggiungere risultati»

«Stiamo facendo buoni progressi in Formula 1. Sappiamo che la stagione è iniziata al di sotto delle aspettative ma nelle ultime gare la squadra è costantemente in lotta per podi e vittorie». Lo ha detto l'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, presentando i risultati del primo semestre 2025. «Cerchiamo di dare continuità, servono i tempi necessari per arrivare ai risultati. Il rinnovo del contratto è arrivato nei tempi previsti». Vigna, commentando l'annuncio di questa mattina fatto dalla Casa di Maranello che ha esteso, con un contratto pluriennale, l'accordo con Fred Vasseur, che continuerà a ricoprire il ruolo di Team Principal della Scuderia Ferrari HP per le prossime stagioni di Formula 1. «Tutti i team principal storicamente hanno avuto bisogno di più di tre anni per raggiungere risultati», ha aggiunto Vigna, specificando che «non abbiamo parlato con altri candidati come team principal».