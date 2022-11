​Ferrari, Vigna: «Di nuovo competitivi in F1 ma non soddisfatti. Ultime gare per prepararci a prossima stagione»

MARANELLO - «L’ultima volta ho detto che stavamo lottando per il campionato. Siamo tornati ad essere competitivi, ma non possiamo essere soddisfatti dei risultati di quest’anno. Adesso ci concentriamo sulle ultime gare della stagione, e nel prepararci al meglio per la prossima». Lo ha detto l’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, durante la conference call sui conti del terzo trimestre. In Competizioni Gt - ha aggiunto Vigna - abbiamo celebrato la cinquecentesima vittoria della Ferrari 488 GT3, che fa di questo modello l’auto da corsa Ferrari di maggior successo di sempre. Un record straordinario e una preziosa eredità che passerà alla nuova Ferrari 296 GT3, che debutterà in pista alla 24 Ore di Daytona il prossimo gennaio.

Tale successo in Competizioni Gt è accompagnato dalla vittoria della Ferrari nella serie IMSA con vittorie sia del pilota che del team. Vigna ha ricordato che la casa di Maranello ha ospitato le Finali Mondiali all’Autodromo di Imola con «38mila appassionati di sport motoristici riuniti per condividere la loro passione, palcoscenico perfetto per la presentazione della Ferrari Le Mans Hypercar. Questa nuova vettura - ha sottolineato - segna il ritorno della Ferrari nella classe regina del Fia World Endurance Championship dalla prossima stagione, 50 anni dopo l’ultima volta che abbiamo lottato per la vittoria assoluta in quel campionato».

L’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, ha ricordato, all’inizio della conference call sui conti del terzo trimestre 2022, Mauro Forghieri, scomparso oggi. «Voglio ricordare con gratitudine Mauro Forghieri, il suo molto importantè per la Casa di Maranello e la sua passione e la sua determinazione che hanno seguito la crescita della nostra società», ha detto Vigna. «Oggi i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia».